Ascolti tv | La Ruota dei Campioni supera Tali e Quali bene Harry Potter e Quarto Grado

Gli ascolti televisivi di venerdì evidenziano come La Ruota dei Campioni abbia superato Tali e Quali, che su Rai1, con Nicola Savino e Francesco Totti, ha registrato una media di circa 2 milioni di spettatori. Bene anche Harry Potter e Quarto Grado, confermando l'interesse del pubblico verso programmi di intrattenimento e approfondimento. I dati riflettono le preferenze di una serata dominata da diversi generi televisivi.

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la seconda puntata di Tali e Quali condotto da Nicola Savino - con Francesco Totti giurato d'eccezione - segnare una media di 2.988.000 spettatori pari al 15.5% di share nella presentazione e di 2.385.000 pari al 17.9% nel programma vero e proprio. Su Canale5 La Ruota dei Campioni con Gerry Scotti e Samira Lui ha invece totalizzato una media di 4.736.000 spettatori con uno share del 23.9% vincendo la serata (Gira la Ruota dei Campioni 4.217.000 - 21.5%, Atto Finale 3.826.000 - 22.7%). Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha attirato una media di 1.

