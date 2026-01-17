Ascolti TV 16 gennaio 2026 | La Ruota dei Campioni domina Tali e Quali cresce nel finale

Gli ascolti TV del 16 gennaio 2026 evidenziano una serata di programmazione variegata: su Canale 5, La Ruota dei Campioni si conferma leader, mentre su Rai 1 Tali e Quali registra un incremento nel finale, mostrando un buon afflusso di pubblico. La serata riflette le preferenze del pubblico verso diversi generi e format, con entrambe le reti che consolidano la propria presenza nel panorama televisivo.

La sfida del venerdì sera premia Canale 5, che conquista il primato con La Ruota dei Campioni. Il game show condotto da Gerry Scotti ottiene 4.736.000 spettatori e il 23,9% nella prima parte, per poi chiudere con 3.826.000 spettatori e il 22,7% nell’Atto Finale. Su Rai 1 Tali e Quali mostra una crescita significativa: la presentazione raccoglie 2.988.000 spettatori (15,5%), mentre la seconda parte sale a 2.385.000 spettatori con il 17,9%, accorciando sensibilmente il divario. Ottima serata per Rete 4, dove Quarto Grado totalizza 1.088.000 spettatori con l’8,7%, confermandosi uno dei programmi più solidi del venerdì. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ascolti TV 16 gennaio 2026: La Ruota dei Campioni domina, Tali e Quali cresce nel finale Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 16 Gennaio 2026. La Ruota dei Campioni domina (23.9%-22.7%) ma Tali e Quali (15.5%-17.9%) accorcia le distanze Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 9 Gennaio 2026. La Ruota dei Campioni al 24.4%, Tali e Quali 16.4% Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ascolti tv giovedì 15 gennaio, chi ha vinto la sfida?; Ascolti tv giovedì 15 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit, i dati di Affari Tuoi e La Ruota; Ascolti tv ieri (15 gennaio): Don Matteo domina, ritorno super di Geppi Cucciari; Ascolti tv ieri giovedì 8 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Ore 14, Harry Potter, Del Debbio e Formigli. Ascolti TV ieri (16 gennaio): Gerry Scotti domina, ma Nicola Savino guadagna terreno, è sfida aperta - Gerry Scotti trova un nuovo sfidante da battere dopo De Martino, intanto i grandi classici e l'informazione si prendono il resto del pubblico. libero.it

Ascolti tv 16 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi - Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Tali e Quali, mentre su Canale 5 è tornata La ... fanpage.it

Ascolti tv venerdì 16 gennaio: chi ha vinto tra Gianni Morandi (La Ruota dei Campioni) e Francesco Totti (Tali e Quali). De Martino supera Scotti - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): la sfida del piccolo schermo di giovedì 15 gennaio ha mescolato film e serie tv. msn.com

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di venerdì 16 gennaio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook

#Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 14 Gennaio 2026. #UominieDonne (+98K) è sempre davanti a tutti. Seguono #LaForzadiunaDonna (+84K) e #IlParadisodelleSignore (+71K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.