Durante l’assemblea al centro sociale “Barontini” di via Ronzano, si è verificato un disguido con l’ascensore rotto, lasciando un disabile bloccato al piano terra. La serata, dedicata a temi cittadini come la sicurezza, è stata segnata anche da un momento di riconoscenza della famiglia Sassarini, che ha ringraziato la comunità per il supporto ricevuto nel finanziare il trattamento di Michele. Un episodio che ha contribuito a un’atmosfera di tensione crescente.

La serata del malcontento non poteva che iniziare con un disguido. All’assemblea organizzata dal gruppo Uniti per Sarzana alla sala del centro sociale “Barontini“ di via Ronzano convocata per mettere a punto diversi temi cittadini, in particolare quello molto sentito sulla sicurezza, è intervenuta anche la famiglia Sassarini per ringraziare la cittadinanza dell’aiuto e sostegno rivolti al giovane Michele (nella foto col padre e una volontaria) nel reperire finanziamenti e sostenere un trattamento sanitario piuttosto costoso. Il ragazzo, da anni costretto alla sedia a rotelle, era accompagnato dal padre ma ha trovato l’ascensore interno rotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ascensore rotto al ’Barontini’. Disabile bloccato al piano terra. Alta tensione in assemblea

Leggi anche: Disabile in carrozzina deve tornare a casa al 4° piano, ma l’ascensore è rotto

Leggi anche: Disabile in carrozzina deve tornare a casa al 4° piano, ma l’ascensore è rotto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Palazzo Atc di Torino con ascensore rotto da inizio dicembre: abbiamo anziani e disabili che non possono muoversi - In via Maddalene 14/1 a Torino un ascensore Atc è guasto da oltre un mese. quotidianopiemontese.it