Aryna Sabalenka si presenta come la favorita agli Australian Open 2026, grazie a un inizio di stagione solido e alle esperienze maturate durante le esibizioni in off-season. La sua forma attuale la rende una delle giocatrici da tenere sotto osservazione nel primo Major stagionale, che si disputerà a Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio.

Aryna Sabalenka è la donna da battere alla vigilia degli Australian Open 2026, primo Major stagionale in programma sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. La tennista bielorussa è numero 1 al mondo e va considerata la favorita principale per il titolo, anche se nel 2025 ha rimediato diverse sconfitte dolorose nelle fasi finali degli Slam (vincendo solamente a New York) tra cui l’inatteso ko di un anno fa in Australia contro Madison Keys. “ La finale dello scorso anno è stata dura, lei ha giocato in maniera incredibile e mi ha battuto, mi ci è voluto del tempo per riprendermi. Ho lavorato molto sui miei errori in quel tipo di match: ora non voglio tanto pensare allo scorso anno, anche se mi piacerebbe certamente fare meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Aryna Sabalenka: "Sto giocando molto bene, le esibizioni mi hanno aiutato nella off-season"

