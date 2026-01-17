Arriva l’Eurocarnevale 800 musicisti europei per il GuggenMusik 2026

L’Eurocarnevale 2026, con la partecipazione di 800 musicisti provenienti da tutta Europa, si prepara a portare un’atmosfera di festa e tradizione in diverse città. Dopo tappe significative come Praga, Venezia e Berlino, l’evento fa il suo debutto in Toscana, a Pisa, offrendo un’occasione unica di confronto culturale e musicale. Un momento di condivisione che arricchisce il panorama europeo delle manifestazioni folkloristiche.

Dopo Praga, Venezia, Verona, Salisburgo, Trieste, Magonza e Berlino, l’Eurocarnevale – Guggen Musik approda a Pisa, segnando il debutto assoluto dell’evento in Toscana. La carovana di 800 musicisti approderà in città venerdì 23 gennaio e animerà il centro storico con i ritmi tipici della Guggenmusik, lo stile musicale carnevalesco nato a metà del ‘900 a Basilea. I suonatori con i loro strumenti a fiato e percussioni – sassofoni, tromboni, trombe, grancasse e batterie ‘mobili’ – e le loro preziose maschere coloratissime, porteranno una ventata di festa in città. L’evento è promosso dal Comune di Pisa insieme agli organizzatori dell’Eurocarnevale e in collaborazione con Confcommercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

