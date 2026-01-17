Arriva in caserma con una manovra spericolata perché ha perso i documenti ma finisce male

Un uomo si presenta in caserma di Copparo con una manovra rischiosa, dichiarando di aver perso i documenti. Tuttavia, pochi minuti dopo, i carabinieri si rendono conto che è in stato di alterazione da alcool. La situazione sottolinea l'importanza di comportamenti responsabili e di mantenere la calma in situazioni di emergenza. La presenza delle forze dell'ordine garantisce sicurezza e corretta gestione di casi come questo.

Solo pochi minuti sono bastati ai carabinieri di Copparo per capire che l’uomo che si era presentato in caserma per una denuncia di smarrimento, si trovava in stato di alterazione da abuso di alcol. Mentre il militare di servizio stava compilando l’atto, i colleghi hanno aspettato il denunciante, un 40enne noto alle forze di polizia e residente in città, all’uscita vicino alla sua auto che aveva parcheggiato in modo da creare intralcio nel parcheggio antistante la caserma. Infatti pochi minuti prima, secondo quanto riportato, era stato notato proprio dal piantone arrivare nel piazzale a forte velocità e parcheggiare la sua auto con una brusca manovra senza però centrare gli spazi delineati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

