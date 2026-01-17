Armageddon - Giudizio finale Ben Affleck | Avevo un’intossicazione alimentare mentre giravo la scena finale

Ben Affleck, protagonista di film come Argo e Batman v Superman, ha condiviso un episodio durante le riprese di Armageddon – Giudizio finale. L’attore ha spiegato di aver subito un’intossicazione alimentare mentre girava la scena finale del film di Michael Bay, vivendo un momento di grande difficoltà durante le riprese.

La star di Argo e Batman vs Superman ha raccontato di aver sofferto molto durante le riprese della conclusione del kolossal di Michael Bay. È un periodo particolarmente ricco di impegni per Ben Affleck, occupato con il tour promozionale del film The Rip - Soldi sporchi, nel quale ha recitato con l'amico Matt Damon. Durante un'intervista rilasciata per Fox 32 Chicago, Affleck ha svelato un aneddoto su Armageddon. Uno dei primi grandi successi della star di Hollywood è stato il film di Michael Bay di fine anni '90, al fianco di Bruce Willis e Liv Tyler, nel ruolo del giovane trivellatore A.J. Frost ma girare la conclusione è stato particolarmente complicato.

