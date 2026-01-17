L'autunno-inverno 2026/27 si apre con un tema che invita alla riflessione sulla memoria e l'intimità:

Mancinelli Il primo giorno delle sfilate maschili per l’autunno-inverno 202627 si apre sotto un concetto unificante, quello di “ familiarietà ”. "Il confine di ciò che è “familiare” si sposta con noi come l’orizzonte: grazie a nuove esperienze e situazioni noi acquisiamo familiarità con esse", scriveva il sociologo tedesco Niklas Luhmann. Da Zegna il guardaroba diventa genealogia indossabile: non grida status, lo sedimenta. L’armadio di famiglia diventa un archivio in movimento, uno scrigno che trattiene capi amati solo per il tempo necessario a rimetterli in circolo, con la loro memoria addosso e non sotto vetro: pezzi personali, abiti ereditati, fino all’“Abito n. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Armadi di famiglia e archivi di vissuto

