Arezzo implacabile | terza vittoria di fila e primato sempre più solido

Arezzo conquista la terza vittoria consecutiva, rafforzando la propria posizione in classifica. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, superando con autorità un avversario considerato difficile. Con questo successo, gli amaranto si portano a +7 sul secondo in classifica, consolidando il primato e mostrando un percorso di crescita costante.

Terza vittoria consecutiva per l'Arezzo, che si porta momentaneamente a +7 sul Ravenna. Quella che alla vigilia era considerata una gara molto impegnativa si è rivelata, al di là del roboante risultato, una trasferta in cui gli amaranto hanno dominato l'avversario. Si torna quindi dalle rive dell'Adriatico con una vittoria che mancava dal lontano 1968 e con un primo posto in classifica sempre più solido. Passiamo a un breve riepilogo di quanto avvenuto nei 90 minuti. Con Renzi e De Col fuori per infortunio, Bucchi schiera dal primo minuto Coppolaro come esterno di difesa e conferma Ionita a centrocampo, con Mawuli inizialmente in panchina.

