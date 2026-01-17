Archi festeggia i 100 anni di Rina Pomilio | Un esempio di vita e di valori autentici

Oggi ad Archi si celebra il centenario di Rina Pomilio, un momento di ricordo e di riconoscimento per una figura stimata dalla comunità. La sua vita rappresenta un esempio di valori autentici e di dedizione nel tempo. La giornata è occasione di condividere un tributo semplice e sincero a chi, con il proprio percorso, ha lasciato un segno positivo nel territorio.

Giornata di festa oggi ad Archi per i 100 anni di Rina Pomilio, accolta con affetto dall’intera comunità. A renderle omaggio il sindaco Nicola De Laurentis, il parroco don Nicholas Di Crescenzo, il complesso bandistico e numerosi concittadini che hanno voluto celebrare questo importante traguardo con un brindisi e tanta commozione. «Rina è un esempio prezioso per la sua famiglia e per la nostra collettività – ha detto il sindaco –. È esempio di vita e testimonianza di valori autentici che noi tutti abbiamo l’impegno di custodire. Le parole e i sorrisi che ci ha donato oggi resteranno per sempre nei nostri cuori». 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Messina festeggia con la signora Maria: 100 anni di vita tra sorrisi, memoria e comunità

Leggi anche: Ha dedicato la sua vita alla storica macelleria in centro città, nonna Velleda festeggia i 100 anni