AquilaMattarella | Cultura contro guerre

Il presidente Mattarella ha partecipato all'inaugurazione dell'Aquila come Capitale della Cultura 2026, sottolineando l'importanza della cultura come strumento di pace e dialogo. L'evento, svoltosi all'Auditorium della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, ha visto un caloroso applauso di benvenuto, evidenziando l'impegno della città nel promuovere valori civili e culturali come antidoto alle guerre.

12.40 Il capo dello Stato Mattarella accolto da un lungo applauso alla giornata inaugurale dell'Aquila Capitale della cultura 2026 all'Auditorium della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. Intonato l'inno di Mameli, seguito da quello europeo. "L'Aquila capitale della Cultura per proseguire la sua rinascita", ha detto. "La cultura è un motore collante della civiltà,strumento di pace contro guerre Essenziale per lo sviluppo del Paese. Investire in cultura vuol dire investire in democrazia", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Mattarella a L’Aquila: “Cultura strumento di pace contro guerre, volontà di dominio e strategie predatorie”

Leggi anche: Cultura: Mattarella, 'strumento di pace contro guerre, volontà dominio e strategie predatorie'

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Aquila,Mattarella:Cultura contro guerre - Il capo dello Stato Mattarella accolto da un lungo applauso alla giornata inaugurale dell'Aquila Capitale della cultura 2026. televideo.rai.it

Mattarella a L’Aquila: “Cultura strumento di pace contro guerre e strategie predatorie” - "La cultura è motore e anche collante di civiltà, è un patrimonio che dà pregio e significato agli stessi beni materiali di cui disponiamo, alla stessa natura che ci circonda e che abbiamo il dovere d ... repubblica.it