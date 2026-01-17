Apre a Cortina uno dei ristoranti più costosi d’Italia con un menù per cani da 120 euro

A Cortina apre La Scogliera, il ristorante più costoso d’Italia, che presenta un menù dedicato ai cani al prezzo di 120 euro. Questa novità mira a offrire un’esperienza esclusiva anche ai clienti a quattro zampe, integrando servizi di alta qualità e attenzione ai dettagli. La proposta si inserisce nell’ambito di un’ospitalità di lusso, dedicata a chi desidera condividere momenti raffinati con i propri animali.

La Scogliera, il nuovo ristorante di Cortina che è il più costoso d'Italia, ha aggiunto il dog menù, un'offerta molto speciale, pensata per gli amici a quattro zampe. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

