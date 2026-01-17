Apre a Cortina uno dei ristoranti più costosi d’Italia con un menù per cani da 120 euro
A Cortina apre La Scogliera, il ristorante più costoso d’Italia, che presenta un menù dedicato ai cani al prezzo di 120 euro. Questa novità mira a offrire un’esperienza esclusiva anche ai clienti a quattro zampe, integrando servizi di alta qualità e attenzione ai dettagli. La proposta si inserisce nell’ambito di un’ospitalità di lusso, dedicata a chi desidera condividere momenti raffinati con i propri animali.
La Scogliera, il nuovo ristorante di Cortina che è il più costoso d'Italia, ha aggiunto il dog menù, un'offerta molto speciale, pensata per gli amici a quattro zampe. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ristoranti, la classifica dei più cari e ?lussuosi? d'Italia: da Villa Crespi all'Osteria Francescana, tutti i prezzi dei menù
Leggi anche: La classifica dei panettoni più costosi di Natale 2025: ce n’è uno da 600 euro
Apre a Cortina uno dei ristoranti più costosi d’Italia con un menù per cani da 120 euro - La Scogliera, il nuovo ristorante di Cortina che è il più costoso d'Italia, ha aggiunto il dog menù, un'offerta molto speciale, pensata per gli amici ... fanpage.it
Il 7 febbraio Cortina apre i giochi olimpici... ma Palma Campania apre le danze! Loro hanno la maratona sulla neve, noi abbiamo la maratona del divertimento. Se a Cortina non trovi la neve, puoi sempre venire al Carnevale di Palma Campania: qui al massim - facebook.com facebook
La sede di @FarsettiArte a Cortina ospiterà Casa Italia, la casa degli atleti olimpionici che si apre al pubblico attraverso l'arte contemporanea e il design: ecco chi saranno gli artisti in mostra x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.