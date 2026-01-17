Dopo l’anno giubilare, si invita gentilmente alla restituzione delle opere d’arte sacra, tra cui quadri seicenteschi e reperti storici legati alla traslazione del corpo di San Terenzo. Questi reperti, custoditi nel santuario di San Terenzo Monti, rappresentano un patrimonio di grande valore storico e spirituale. Si sollecita il ritiro delle opere, affinché possano essere nuovamente collocate nel loro luogo di origine e preservate per le future generazioni.

L’anno del Giubileo è terminato ma gli antichi reperti e i quadri seicenteschi che raffigurano la translazione, dalla Piana di Luni a quello che allora si chiamava ’Malpasso’ dopo Fosdinovo e Tendola, del corpo di San Terenzo, ancora non hanno fatto rientro alla chiesa-santuario di San Terenzo Monti che, oltre al corpo del santo, da secoli conserva appunto i quadri. Rappresentano, quali istantanee dell’epoca, le ultime fasi della vita del santo che ha dato il nome alla borgata. I quadri, unitamente a mazze processionali raffiguranti San Terenzo e la Madonna della Rosa e alcuni ’lanternoni processionali’ di pregio, erano stati prelevati il 2 dicembre 2024 per essere portati al Museo Diocesano a Massa alla mostra dal titolo ’Sentieri di speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appello per la restituzione di opere d’arte sacra dopo l’anno giubilare

