Se siete appassionati di serie TV coreane, questo articolo vi guiderà attraverso il “Bistrot coreano” di Su Hyun Kang. Scoprirete piatti autentici, presentati in modo semplice e raffinato, con materiali naturali e forme geometriche tipiche della tradizione orientale. Un viaggio culinario che unisce sapori e atmosfere, perfetto per chi desidera approfondire la cultura gastronomica di Seoul in modo sobrio e originale.

U na teglia quadrata di ghisa, una ciotola tonda di ceramica, un tagliere rettangolare di legno, materiali naturali e forme geometriche differenti, come si conviene sulla tavola estremorientale. Non sarà complicato riprodurre il sapore di quest’insieme, anche con stoviglie occidentalissime. Cucina cinese da chef: 5 ricette da provare anche a casa X Leggi anche › Lo street food coreano in 3 ricette velocissime da fare a casa INGREDIENTI X 4: 600 g manzo (costata, entrecôte o bistecca) 1 porro 1?4 di cipolla 5 spicchi d’aglio 120 ml salsa di soia 80 ml soju (alcol di riso, lo trovate negli empori etnici) 1 cucchiaio di olio di sesamo 4 cucchiai di zucchero Procedimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Appassionati di serie tv made in Seoul, unitevi e consultate questo "Bistrot coreano" di Su Hyun Kang. Per assaporare deliziosi piatti dai nomi impronunciabili

