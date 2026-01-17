Apertura domenicale per il Museo del Fronte di Roncofreddo
Il Museo del Fronte di Roncofreddo sarà aperto domenica 18 gennaio dalle 15 alle 18. La collezione Savini comprende uniformi, fotografie, cimeli e oggetti di uso quotidiano dei soldati coinvolti nella battaglia del Rubicone durante l'autunno della seconda guerra mondiale. Un'occasione per approfondire la storia di quel periodo attraverso un patrimonio ricco e ben documentato.
Il Museo del Fronte di Roncofreddo sarà aperto domenica 18 gennaio dalle 15 alle 18. La raccolta Savini è una ricca collezione di uniformi, foto, cimeli e oggetti di uso quotidiano appartenuti a soldati che racconta la battaglia del Rubicone avvenuta durante la seconda guerra mondiale - autunno 1944 - sul settore adriatico della Linea Gotica fra l’esercito tedesco in ritirata e le truppealleate. Si tratta di una collezione privata frutto di anni di acquisizioni, rinvenimenti e ricerche appartenente a Paolo Savini, attento conoscitore e studioso delle vicende belliche della Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo degli eventi che hanno interessato il territorio di Roncofreddo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
