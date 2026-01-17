Anzio donna presa a pugni in faccia e rapinata | arrestati 3 nigeriani

A Anzio, tre cittadini nigeriani sono stati arrestati in seguito a un episodio di violenza e rapina ai danni di una donna, colpita e derubata. Gli agenti hanno identificato e fermato il responsabile, un 43enne. L’indagine prosegue per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

Gli agenti hanno individuato il violento, un nigeriano di 43 anni. Ma a quel punto è iniziata un’altra storia, con le forze dell’ordine che sono stati aggrediti da due uomini, connazionali del ladro. Per tutti e tre, alla fine, sono scattate le manette. I fatti si sono succeduti in rapida sequenza a partire dalle 21 di giovedì 15 gennaio. La vittima, una 36enne originaria del Congo, si trovava su Corso Italia quando è stata avvicinata da un individuo. Quest’ultimo, improvvisamente, le ha sferrato un cazzotto sul volto e le ha afferrato la borsa, per poi scappare. La donna, seppur in stato di choc, ha avuto la forza di denunciare quanto aveva subito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

