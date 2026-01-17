Anziano lascia tutto in eredità alla fidanzata conosciuta su un sito d'incontri ma lei non esiste

Un anziano lascia un'importante eredità di 2,5 milioni di dollari alla fidanzata conosciuta su un sito di incontri, ma successivamente si scopre che la persona non esiste. William Southey, morto nel 2022 all'età di 73 anni, aveva effettuato questa disposizione, sollevando interrogativi sulla reale identità della beneficiaria e sulle dinamiche di questa vicenda.

