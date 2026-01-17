Anziano lascia tutto in eredità alla fidanzata conosciuta su un sito d’incontri ma lei non esiste

William Southey, scomparso nel 2022 all’età di 73 anni, ha lasciato in eredità 2,5 milioni di dollari alla donna con cui aveva instaurato una relazione online. La sua fidanzata, conosciuta tramite un sito d’incontri, si è rivelata essere un'identità inesistente. Questa vicenda evidenzia le complessità e i rischi legati alle relazioni digitali e alle eredità online.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.