Antonella Clerici | Sfidare C'è Posta per Te? Non è che sia così contenta Vincere è impossibile ma mi difendo
Antonella Clerici commenta la sfida con C’è Posta per Te, definendolo il miglior programma di Mediaset. Pur riconoscendo la difficoltà di competere con Maria De Filippi, la conduttrice di The Voice Kids sottolinea l’importanza di affrontare questa sfida, evidenziando il ruolo di chi ha un'esperienza consolidata. La sua riflessione evidenzia rispetto e consapevolezza nel panorama televisivo italiano.
Antonella Clerici commenta a TvTalk lo scontro con Maria De Filippi del sabato sera. La conduttrice di the Voice Kids reputa C'è Posta per Te "il miglior programma di Mediaset", ma pur ritenendo la sfida impossibile aggiunge: "Giusto che ad affrontarlo siamo noi di lungo corso, che dobbiamo rischiare di più". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Antonella Clerici: "Sfidare C'è Posta per Te? Non è che sia così contenta. Vincere è impossibile, ma mi difendo" - La conduttrice di the Voice Kids reputa C'è Posta per Te "il miglior programma di Mediaset", ma pur ritenendo la ...
