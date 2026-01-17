Anticipazioni The Voice Kids del 17 gennaio | seconde audizioni e nuove sorprese

Il 17 gennaio 2026, torna su Sky una nuova puntata di The Voice Kids, con seconde audizioni e nuove sorprese. Dopo il successo della prima fase, i giovani talenti continuano a esibirsi, offrendo performance che uniscono spontaneità e talento. L’appuntamento è un’occasione per scoprire nuove voci e apprezzare l’impegno dei partecipanti, in un format che valorizza la genuinità e la passione per la musica.

Dopo un debutto che ha conquistato pubblico e critica, The Voice Kids torna venerdì 17 gennaio 2026 con una nuova puntata pronta a regalare emozioni, talento e momenti di grande spettacolo. Il programma continua a distinguersi nel panorama televisivo grazie alla sua formula vincente, dando spazio alle voci più giovani, ma soprattutto mettendo al centro la musica, l'autenticità e la spontaneità dei bambini. La seconda serata dello show condotto da Antonella Clerici promette di confermare il successo iniziale, con nuove esibizioni capaci di sorprendere e commuovere.

