L’arrivo di Ansia Kalulu in casa Juventus ha suscitato interesse tra i tifosi, che seguono con attenzione le sue prestazioni. Sebbene la stagione sia ancora in corso, alcuni elementi positivi emergono dal rendimento del calciatore. La sua presenza rappresenta una delle poche note confortanti in un percorso che, finora, ha incontrato diverse sfide per i bianconeri.

Una delle note maggiormente positive di questa prima parte di stagione in casa Juventus è rappresentata dalle prestazioni fornite da Pierre Kalulu con la maglia bianconera. L’ex difensore del Milan è stato un punto fermo della formazione quando c’era Igor Tudor in panchina e si è confermato anche dopo l’arrivo di Luciano Spalletti alla guida della squadra bianconera. Preoccupazione in casa Juventus per Kalulu (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2000, il difensore francese sta vivendo quella che è la sua miglior stagione da quando è in Italia, al pari probabilmente di quando vinse lo scudetto con il Milan nel 2022. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ansia Kalulu in casa Juventus, preoccupazione per i tifosi bianconeri

Leggi anche: Nba, nuovo infortunio per Anthony Davis: ansia e preoccupazione in casa Dallas

Leggi anche: Autogol Muharemovic: l’ex Juventus allunga di testa il traversone di Kalulu, bianconeri subito avanti al Mapei Stadium

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ansia Kalulu in casa Juventus, preoccupazione per i tifosi bianconeri.

Juventus, la rosa si allarga: Spalletti scopre nuovi “rinforzi” in casa tra Thuram e Kalulu - Juventus, la rosa si allarga: Spalletti scopre nuovi “rinforzi” in casa tra Thuram e Kalulu La Juventus si allarga e prende quota. tuttojuve.com