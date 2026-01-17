Anni di latitanza e una lunga parentesi nelle carceri turche il riminese Camporesi rientra in Italia

Luciano Camporesi, 50 anni, originario di Rimini, sta rientrando in Italia dopo anni di latitanza e un periodo di detenzione nelle carceri turche. Coinvolto nell’inchiesta antimafia ’Pollino’, il suo rientro è previsto nelle prossime ore. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche della lotta alla criminalità organizzata e le sfide legate alla cooperazione internazionale.

E' atteso nelle prossime ore in Italia, Luciano Camporesi, 50enne, orginario del riminese, coinvolto nell’inchiesta antimafia ’Pollino’. Camporesi, che arriverà a Fiumicino, ha vissuto anni di latitanza e una lunga parentesi nelle carceri turche. Il 50enne verrà immediatamente preso in consegna dalla polizia italiana. Lo riferisce l'avvocato Giacchino Genchi. "La svolta - si legge in una nota - è arrivata nelle ultime ore, con un’accelerazione istituzionale netta: il ministero degli Esteri e il ministero della Giustizia si sono mossi subito, attivando i canali diplomatici necessari per consentire il rimpatrio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

