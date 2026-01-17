Annabella Martinelli trovata morta | il cerotto sulla bocca e le lettere di addio nello zaino e a casa Attesa per l' autopsia

Verrà eseguita martedì 20 gennaio l’autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni trovata impiccata a Teolo, nel Padovano. La giovane, scomparsa da casa la sera dell’Epifania, è stata trovata con un cerotto sulla bocca e lettere di addio nello zaino e in casa. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del suo decesso.

Per gli inquirenti, al momento, l'unica pista valida resta quella del suicidio. La studentessa di 22 anni scomparsa da casa la sera dell'Epifania è stata ritrovata giovedì pomeriggio a Teolo, nel Padovano, impiccata a un albero Verrà eseguita martedì prossimo (20 gennaio), nel laboratorio dell'istituto di medicina legale dell'università di Padova, l'autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni scomparsa da casa la sera dell'Epifania e ritrovata giovedì pomeriggio a Teolo, nel Padovano, impiccata a un albero, dopo giorni di ricerche per la sua improvvisa sparizione.

