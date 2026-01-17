Annabella Martinelli la lettera d’addio e i presunti messaggi con un uomo

Annabella Martinelli è al centro di un caso che ha suscitato molta attenzione: una lettera d’addio e presunti messaggi con un uomo sono al vaglio degli inquirenti. Attualmente, la pista principale rimane quella del suicidio, mentre le dinamiche e le responsabilità sono ancora oggetto di approfondimento. In questa situazione, si cercano risposte chiare e rispettose della privacy di tutte le persone coinvolte.

Annabella aveva un cerotto sulla bocca: la lunga lettera di addio per i genitori - La scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni di Padova, solleva interrogativi inquietanti. bigodino.it

Annabella Martinelli aveva un cerotto sulla bocca. Lunga lettera di addio per i genitori, che ieri hanno portato un fiore nel bosco - La 22enne è scomparsa la sera dell'Epifania: quando è stata rinvenuta aveva un cerotto sulle labbra. msn.com

Ancora nessuna certezza sulla morte di Annabella Martinelli, ritrovata senza vita in un bosco nel comune di Teolo, nel Padovano. Martedì l'autopsia sul corpo della giovane studentessa L'inviata #GR1 @elenapababaloni x.com

Nel suo zaino Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio e trovata morta impiccata ieri 15 gennaio, aveva lasciato dei bigliettini d’addio. - facebook.com facebook

