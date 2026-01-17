Annabella Martinelli dal cerotto alle chat Gli elementi di indagine | Ma tutto porta al gesto volontario

Annabella Martinelli, nota per il suo percorso che va dal cerotto alle chat, è al centro di un’indagine che si concentra sulla possibilità di un gesto volontario. Gli inquirenti, tuttavia, sottolineano che al momento non ci sono elementi sufficienti per escludere un’ipotesi diversa dal suicidio. La vicenda rimane sotto attenta osservazione, con un’attenzione particolare a chiarire le cause e le circostanze dell’accaduto.

PADOVA - «Allo stato non ci sono elementi per ipotizzare qualcosa di diverso dal suicidio». Lo hanno ripetuto insistentemente anche ieri gli investigatori e i vertici di forze dell’ordine, che dal 6 gennaio scorso lavorano sul caso della scomparsa di Annabella Martinelli. Una conferma necessaria dopo alcuni nuovi elementi apparentemente scioccanti emersi ieri, a partire dal cerotto trovato sulla bocca di Annabella, per finire con alcune sue vecchie chat risalenti a questa estate e rimbalzate ieri sui social. La ragazza è stata trovata infatti con la bocca serrata, ma chi indaga esclude da sempre la presenza di terze persone e quindi dà per scontato che il cerotto garzato se lo sia messo da sola per evitare di urlare in caso di dolore o per chiedere aiuto all’ultimo istante. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Annabella Martinelli, dal cerotto alle chat. Gli elementi di indagine: «Ma tutto porta al gesto volontario» Leggi anche: Annabella Martinelli: perché quei gesti “irrazionali” non escludono il gesto volontario Leggi anche: Il cerotto sulle labbra, la lettera d’addio e la chat con un uomo: cosa svelano le indagini su Annabella Martinelli Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Annabella Martinelli, dal cerotto alle chat. Gli elementi di indagine: «Ma tutto porta al gesto volontario»; Maya Santori muore a 9 anni per la leucemia: il ricovero prima di Natale e lo strazio della comunità; Smog, allerta rossa per il Pm10: 300.000 auto a rischio stop. Non succedeva da due anni; Medici aggrediti al pronto soccorso, dottoressa spintonata da un 63enne e infermieri insultati da un uomo di 45 anni: entrambi i.... Annabella Martinelli, dal cerotto alle chat gli elementi di indagine: «Ma tutto porta al gesto volontario» - «Allo stato non ci sono elementi per ipotizzare qualcosa di diverso dal suicidio». ilgazzettino.it

Annabella Martinelli, cosa non torna? La 22enne aveva un cerotto sulla bocca. Ma per gli inquirenti non ci sono dubbi - Nuovi dettagli emergono sulla morte di Annabella Martinelli, la 22enne trovata impiccata a Teolo, in provincia di Padova, dopo essere scomparsa da casa il 6 gennaio. ilmattino.it

Il cerotto sulle labbra, la lettera d’addio e la chat con un uomo: cosa svelano le indagini su Annabella Martinelli - Le indagini sulla morte di Annabella Martinelli avrebbero fatti accertamenti su un botta e risposta sul web tra la vittima e un uomo ... fanpage.it

MORTE ANNABELLA MARTINELLI: LA SCOPERTA SCONVOLGENTE, COSA AVEVA SULLA BOCCA...

L'INTERVISTA / Lo psichiatra Paolo Crepet analizza il caso della morte di Annabella Martinelli e i coinvolgimenti emotivi suscitati: «Che abbia mangiato la pizza non significa nulla, Annabella se n’è andata in punta di piedi, ha cercato di non dare fastidio» - facebook.com facebook

Annabella Martinelli aveva un cerotto sulla bocca. Lunga lettera di addio ai genitori x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.