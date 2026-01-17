Annabella Martinelli aveva un cerotto sulla bocca Lunga lettera di addio per i genitori che ieri hanno portato un fiore nel bosco

Annabella Martinelli, 22 anni, scomparsa la sera dell’Epifania, è stata trovata con un cerotto sulle labbra. La giovane ha lasciato una lunga lettera di addio ai genitori, che ieri sono andati nel bosco a deporre un fiore. La sua vicenda ha suscitato grande dolore e attenzione, sollevando domande sulla sua scomparsa e sulle circostanze che l’hanno portata a questa decisione.

La 22enne è scomparsa la sera dell'Epifania: quando è stata rinvenuta aveva un cerotto sulle labbra. L'ipotesi del suicidio. Sui social aveva scritto a un uomo misterioso: «Se crepo sappiamo di chi è la colpa». Polemiche sulle ricerche La lunga lettera d'addio, il cerotto sulle labbra e le ricerche da più parti giudicate «approssimative». Continua a far discutere il caso della 22enne Annabella Martinelli, studentessa universitaria scomparsa la sera dell'Epifania dalla sua casa di Padova, dove viveva con i genitori, e trovata morta impiccata giovedì pomeriggio sui Colli Euganei. Sin dai minuti immediatamente successivi al ritrovamento del corpo in un boschetto sul Monte Oliveto, a ridosso della strada principale che porta a Teolo, l'unica ipotesi presa in considerazione è stata quella del gesto volontario, il suicidio.

