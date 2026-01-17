Annabella Martinelli aveva un cerotto sulla bocca cosa dicono gli inquirenti

Il caso di Annabella Martinelli, studentessa universitaria di 22 anni scomparsa da Padova e trovata morta sui Colli Euganei, continua a destare attenzione. Gli inquirenti stanno analizzando gli elementi raccolti, tra cui un cerotto sulla bocca di Annabella. Restano in corso le indagini per chiarire le circostanze della tragica vicenda e far luce su eventuali responsabilità.

Resta alta l'attenzione sul caso di Annabella Martinelli, la studentessa universitaria di 22 anni trovata morta in un bosco sui Colli Euganei dopo la scomparsa da Padova la sera dell'Epifania. Tra gli elementi emersi, uno dei più discussi è la presenza di un cerotto applicato sulle labbra al momento del ritrovamento. Come riporta il Corriere del Veneto, le labbra della giovane erano "sigillate" con un grosso cerotto fissato da una garza. Un dettaglio che ha sollevato interrogativi, ma che, secondo gli investigatori, non risulterebbe incompatibile con un gesto volontario. In ambito medico-legale, spiegano fonti investigative, comportamenti di questo tipo possono essere ricondotti a una volontà di controllo, isolamento o preparazione rituale dell'atto, già riscontrata in altri casi analoghi.

ANNABELLA, UN CEROTTO SULLA BOCCA: MARTEDI' L'AUTOPSIA | 16/01/2026

Ancora nessuna certezza sulla morte di Annabella Martinelli, ritrovata senza vita in un bosco nel comune di Teolo, nel Padovano. Martedì l'autopsia sul corpo della giovane studentessa L'inviata #GR1 @elenapababaloni x.com

Nel suo zaino Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio e trovata morta impiccata ieri 15 gennaio, aveva lasciato dei bigliettini d’addio. - facebook.com facebook

