Ancora una ‘lista stupri’ nei bagni del liceo la denuncia a Siena

A Siena, nel liceo Sarrocchi, è stata segnalata la presenza di una nuova lista con riferimenti a presunti stupri, disegnata nei bagni della scuola. Si tratta di un episodio che preoccupa per la sua gravità e per l’impatto sulla comunità scolastica. La direzione e le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza e il rispetto negli ambienti scolastici.

(Adnkronos) – Ancora una 'lista stupri' è comparsa nei bagni di un liceo. Questa volta protagonista è il Sarrocchi di Siena. Il ritrovamento risale ai giorni scorsi ed è stato immediatamente segnalato alla preside Cecilia Martinelli, che ha provveduto alla rimozione delle vergognose scritte. "Sono molto arrabbiata come preside, come donna e come madre", ha commentato Martinelli, sottolineando la gravità del gesto e l'impatto sul clima educativo della scuola. La dirigente ha aggiunto: "Speriamo di individuare i responsabili di questo atto che è veramente molto grave, e per fare ciò contiamo sull'aiuto degli studenti. Dopo Roma e Lucca, scoppia un caso "lista stupri" anche a Siena. Un elenco di nomi di studentesse sotto la vergognosa scritta è stato trovato mercoledì scorso in una parete di uno dei bagni del Sarrocchi, plesso composto da un istituto e da un liceo che si tro

