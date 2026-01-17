Anche Politano al Pronto soccorso Napoli

Nel corso di Napoli-Sassuolo, Matteo Politano si è improvvisamente accasciato a terra negli ultimi minuti di gioco, dopo aver tentato un tiro in porta. La scena ha suscitato preoccupazione tra i presenti, richiedendo l’intervento dei sanitari. Al momento, le condizioni dell’attaccante napoletano sono ancora da valutare, mentre la partita è stata sospesa temporaneamente.

Matteo Politano si accascia a terra negli ultimi minuti di Napoli-Sassuolo dopo aver fatto un tiro in porta. Le sostituzioni erano finite, dunque è rimasto in campo. Anche per lui, come per Rrahmani, sembra un infortunio al flessore della coscia. Nel pre-partita Conte ha anche polemizzato con i medici: « Non ho informazioni sugli infortuni, posso solo aspettare. Chiedete ai medici. Neres? Se non lo vedete evidentemente non sta bene. Anguissa? Aspettiamo fiduciosi ». L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Anche Politano al Pronto soccorso Napoli Leggi anche: Si aggiunge anche Rrahmani al Pronto soccorso Napoli Leggi anche: Botti di Capodanno, a Napoli più feriti dell’anno scorso. Al pronto soccorso anche 7 minorenni: il bilancio dagli ospedali – I video Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. A Napoli e provincia 150mila cittadini senza medico di base: Pronto soccorso sovraccarichi; Politano commenta il pari tra Napoli e Verona: 'Primo tempo atteggiamento mentale sbagliato'; Inter-Napoli 2-2: McTominay tiene a galla gli azzurri, ma Chivu resta a +4; Politano ancora out? Le ultimissime sulla formazione del Napoli contro il Qarabag. Si aggiunge anche Rrahmani al Pronto soccorso Napoli - Sassuolo, Amir Rrahmani si è accasciato a terra per un dolore al flessore della coscia sinistra. ilnapolista.it

Influenza K, emergenza al pronto soccorso a Napoli: "In 150mila senza medico di base" - La conseguenza delle mancate assegnazioni pesa sui pronto soccorso al collasso ... virgilio.it

Emergenza influenza e carenza di medici a Napoli: «Situazione critica, c'è preoccupazione» - L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia esprime «forte preoccupazione per la situazione critica che si sta registrando nei Pronto Soccorso ... msn.com

Si decide oggi per Neres, che ieri si è allenato pur avendo ancora un leggero fastidio. Sarebbe importante averlo anche solo in panchina per poter entrare a gara in corso. Trapela cauto ottimismo, con Politano comunque pronto a scalare in avanti per sostituirl - facebook.com facebook

#Politano: "Pronto a farmi in due per il #Napoli" #LazioNapoli x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.