Anche Lucca verso l’addio | tre piste per il futuro

Lucca si prepara a lasciare il Napoli, aprendo nuove possibilità per il suo futuro. La situazione del giocatore rappresenta uno dei punti principali in un quadro più ampio di cambiamenti in società. Oltre a lui, il club valuta diverse strategie per rilanciare la squadra e affrontare la stagione. Le decisioni prese nei prossimi mesi saranno decisive per definire il percorso da seguire e le eventuali opportunità di mercato.

Il fronte delle uscite in casa Napoli non riguarda soltanto Noa Lang. Nelle valutazioni del club è finito anche Lorenzo Lucca, uno degli investimenti più onerosi dell'ultima estate e oggi stabilmente ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte. L'attaccante, arrivato con un'operazione complessiva da 35 milioni, non rientra più nelle rotazioni e una sua eventuale partenza consentirebbe alla dirigenza di intervenire nel reparto offensivo, alleggerendo il carico su Rasmus Hojlund in questa fase intensa della stagione. Secondo il Corriere dello Sport, nonostante mesi complicati sul piano delle prestazioni, Lucca continua a suscitare interesse anche fuori dai confini italiani.

