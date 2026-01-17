Analisi del sangue e di laboratorio la Regione rivoluziona il sistema | cosa cambia a Viterbo e nel Lazio

La Regione Lazio introduce importanti cambiamenti nel sistema di analisi di sangue e laboratorio, con l’obiettivo di semplificare l’accesso per i cittadini di Viterbo e del territorio. La nuova strategia mira a superare le vecchie divisioni tra laboratori, favorendo un’offerta più integrata e vicina alle esigenze degli utenti. Questa riforma vuole garantire maggiore efficienza e comodità, migliorando i servizi sanitari disponibili sul territorio.

Una rivoluzione che punta a superare il vecchio sistema "a silos" di laboratori, "spesso in competizione tra loro", sostiene la Regione Lazio, permettendo al cittadino di effettuare le analisi del sangue e di laboratorio nel centro più vicino, senza essere costretto ad andare a cercare la struttura "di riferimento" per quello specifico esame. Saranno infatti operativi 36 centri di medicina in tutto il Lazio (di cui quattro a Viterbo e provincia) e 11 privati accreditati che consentiranno al paziente di ottenere il referto dell'esame direttamente sul fascicolo sanitario elettronico, da cui potrà consultarlo anche il medico.

