Ammontare requisiti e iter per la domanda | ecco tutti i bonus 2026 per le famiglie e quelli che escono di scena

Ecco una guida completa sui bonus 2026 destinati alle famiglie, con dettagli su requisiti, importi e procedure di richiesta. Assoutenti ha elaborato un documento che riassume i principali incentivi previsti per il prossimo anno, evidenziando anche le agevolazioni che saranno eliminate. Un supporto utile per orientarsi tra le opportunità di sostegno economico e conoscere i passaggi necessari per accedervi.

Requisiti: reddito da lavoro non superiore a 40mila euro; essere dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, autonome o professioniste con 2 figli (di cui il più giovane under 10); dipendenti a tempo determinato, autonome o professioniste con almeno 3 figli (di cui il più giovane under 18). Ammontare: contributo finalizzato all'acquisto dei libri di testo adottati ufficialmente dalle scuole e inseriti nelle liste ministeriali. E' destinato agli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado: licei, istituti tecnici e professionali. Ammontare e requisiti: incentivo finalizzato a sostenere la spesa delle sedute di psicoterapia, fino a un massimo di 1.

