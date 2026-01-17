Amii Stewart, voce elegante e magnetica, trasmette una presenza internazionale senza artifici o eccessi. La sua interpretazione, calda e calibrata, unisce classe e professionalità, portando con sé un senso di raffinatezza autentica. La sua musica riflette un’immagine sobria e raffinata, capace di coinvolgere e emozionare senza mai cadere nel sensazionalismo. Un’artista che, con discrezione, sa conquistare il pubblico attraverso la qualità e la sincerità della sua espressione.

Elegante, magnetica, calibrata, una vibrazione internazionale che la connota, senza eccessi e ’cotillon’: solo classe e presenza. Amii Stewart, voce che modella il tempo, ogni volta che torna sul palco è luce che arriva dritta. Come in ’ Back to My Roots ’, show che porta al Bravo Caffè dal 19 al 21 gennaio con una lineup di architetti di atmosfera. Riallineamento delle energie tra soul, disco e musical in un formato che privilegia l’intimità, da ’Knock on Wood’ e ’Friends’ agli inediti ’Mama’ e ’Funk’. Amii, questa storia di metamorfosi è un richiamo a ciò che è la musica quando incontra chi sa reinventarsi? "Per me è una prova di coraggio perché cantando invito il pubblico nel mio universo emotivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Amii Stewart: "Canto e porto tutti con me"

Leggi anche: Amii Stewart e Alessandro Quarta incantano il Lyrick

Leggi anche: A New Line on the Horizon: Amii Stewart al Bravo Caffè

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Amii Stewart: Canto e porto tutti con me.

Amii Stewart: canto la preghiera del Papa - «O Dio se puoi, / l’universo consola / e se hai pietà di noi / dacci il coraggio di credere in te / nei pensieri tuoi / dove Pace e Amore regnano / tra le nazioni e dentro i nostri cuori». avvenire.it

Amii Stewart. . Un onore aver lavorato e condiviso momenti indimenticabili con un MAESTRO come #enniomorricone - - - #storytime #knockonwood #AmiiStewart - facebook.com facebook