Amici Fragili | 42 quintali di beni raccolti

Roma, 17 gennaio 2026 – Circ a 42 quintali di beni di prima necessità, coperte e indumenti vari; 92 centri di raccolta; 200 tassisti coinvolti. È il bilancio dell’iniziativa “Amici fragili” promossa dall’Associazion e ‘Tutti Taxi Per Amore’, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale. Dal 12 al 15 gennaio, i cittadini sono stati coinvolti nella raccolta di beni di prima necessità destinati alle persone senza dimora e alle famiglie a rischio povertà. I tassisti si sono mobilitati per andare a prendere gratuitamente le donazioni a casa dei cittadini o per dare informazioni sui punti di raccolta aperti in varie zone. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

