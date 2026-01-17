Amici anticipazioni 18 gennaio | Mida ospite musicale

Ecco le anticipazioni della registrazione di Amici di domenica 18 gennaio: in questa puntata, Mida sarà l’ospite musicale. Si tratta di un appuntamento importante, che vedrà gli allievi confrontarsi con il talento dell’artista. Di seguito, le informazioni principali sulla registrazione e gli eventuali sviluppi riguardanti il programma.

Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Amici di domenica 18 gennaio. L’ospite musica di questa puntata è Mida, che canta Canzone d’amore. I giudici saranno Brunori Sas per lagara canto e Rossella Brescia per la gara ballo. Per il canto, invece, maglia per Lorenzo e Valentina. In puntata tutti i ragazzi avevano la maglia e non è stata disputata alcuna sfida, quindi nello speciale di domenica non sono previsti scontri con esterni. Le prossime sfide vedranno coinvolti Pierpaolo e Maria Rosaria, oltre a Valentina e Angie, determinate dalla classifica. Al termine delle gare, i professori hanno indicato chi, secondo loro, meritava l’ultimo posto in vista del Serale di Amici. 🔗 Leggi su 2anews.it

