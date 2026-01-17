Amici anticipazioni 18 gennaio | Mida ospite musicale
Ecco le anticipazioni della registrazione di Amici di domenica 18 gennaio: in questa puntata, Mida sarà l’ospite musicale. Si tratta di un appuntamento importante, che vedrà gli allievi confrontarsi con il talento dell’artista. Di seguito, le informazioni principali sulla registrazione e gli eventuali sviluppi riguardanti il programma.
Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Amici di domenica 18 gennaio. L’ospite musica di questa puntata è Mida, che canta Canzone d’amore. I giudici saranno Brunori Sas per lagara canto e Rossella Brescia per la gara ballo. Per il canto, invece, maglia per Lorenzo e Valentina. In puntata tutti i ragazzi avevano la maglia e non è stata disputata alcuna sfida, quindi nello speciale di domenica non sono previsti scontri con esterni. Le prossime sfide vedranno coinvolti Pierpaolo e Maria Rosaria, oltre a Valentina e Angie, determinate dalla classifica. Al termine delle gare, i professori hanno indicato chi, secondo loro, meritava l’ultimo posto in vista del Serale di Amici. 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche: Amici 25, anticipazioni puntata del 18 gennaio 2026: Brunori Sas giudice, Mida ospite
Leggi anche: Amici 25, anticipazioni quindicesima puntata: Brunori Sas tra i giudici, ospite Mida
Amici 25, anticipazioni puntata del 18 gennaio: le sfide di Valentina e Pierpaolo e gli ospiti; Amici 25, le anticipazioni del 18 gennaio: chi è stato eliminato e i nuovi inediti; Amici 25 anticipazioni puntata del 18 gennaio, verdetti verso il Serale: chi è a rischio eliminazione; Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 18 gennaio: Opi affronta Anna Pettinelli, nuovi scontri in studio.
Amici 25, anticipazioni puntata del 18 gennaio: le sfide di Valentina e Pierpaolo e gli ospiti - Le anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda domenica 18 gennaio, dalle 14 su Canale 5. fanpage.it
Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 18 gennaio 2026: ospiti e news | Spoiler - Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per la puntata del 18 gennaio 2026? superguidatv.it
Amici 25 anticipazioni puntata 18 gennaio news, spoiler e ospiti - Proprio questo pomeriggio si è tenuta la registrazione della puntata e in rete sono già spuntate le ... novella2000.it
AMICI 25 - anticipazioni puntata del 18 gennaio - facebook.com facebook
Amici 25, le anticipazioni della puntata: sfide, classifica e nuovi inediti, ancora allievi a rischio. Opi si scaglia contro Anna Pettinelli x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.