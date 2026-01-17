Un incidente si è verificato lungo la strada, coinvolgendo un'ambulanza della Croce Rossa che, per cause ancora da accertare, ha sbandato e urtato un albero. Quattro persone sono rimaste ferite, probabilmente a causa di un malore o di un colpo di sonno del conducente. L’episodio si è verificato in prossimità della fine del tragitto, richiedendo interventi di soccorso per le persone coinvolte.

Ci sarebbe un malore o, probabilmente, un colpo di sonno improvviso, quando ormai il viaggio era quasi concluso, alla base della sbandata di una ambulanza di Croce rossa, che ha provocato il ferimento di quattro persone. È accaduto verso le 16,15 di ieri a Guastalla, in via Allende. Coinvolti il 25enne conducente del veicolo di soccorso, un barelliere ventenne, oltre a due pazienti che erano in fase di trasferimento dall’ospedale di Reggio a quello di Guastalla. Il veicolo di soccorso, ieri utilizzato per il trasporto ordinario, è finito fuori strada, proprio davanti alla caserma dei carabinieri, schiantandosi contro un albero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ambulanza contro un albero: quattro feriti

Leggi anche: Ambulanza finisce contro pianta, quattro feriti a Guastalla

Leggi anche: Mancata precedenza all'incrocio, auto contro un albero: quattro feriti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ambulanza finisce contro un albero: feriti i due pazienti a bordo e i sanitari della Croce Rossa; Ambulanza contro un albero: quattro feriti; Ambulanza finisce contro pianta quattro feriti a Guastalla.

Ambulanza finisce contro un albero: feriti i due pazienti a bordo e i sanitari della Croce Rossa - Il mezzo di soccorso stava trasportando i malati dall’ospedale di Reggio Emilia a quello di Guastalla. msn.com

Trieste, schianto in via Carducci contro un'ambulanza che si ribalta - Incidente anche a Barcola, feriti quattro giovani tra i quali tre minorenni ... rainews.it

The Atlanta Prison Riot | FBI’s Most Explosive Files

Un uomo è precipitato da un #albero poco dopo l'ora di pranzo a #Germignaga. Era all'interno di un terreno di sua proprietà. Sul posto #ambulanza ed #elisoccorso, apprensione per le sue condizioni - facebook.com facebook