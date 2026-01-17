Ambrosini racconta | Dopo Siena-Milan piansi da solo Andai a Londra dal West Ham ma …

Massimiliano Ambrosini condivide i ricordi della sua ultima partita con il Milan, un momento che ha segnato una tappa importante della sua carriera. Dopo aver concluso il suo percorso con il club rossonero, Ambrosini ha affrontato nuove sfide, tra cui un’esperienza con il West Ham a Londra. In questa narrazione, ripercorre le emozioni di quei momenti e le riflessioni legate al suo percorso professionale e personale.

Il 19 maggio 2013 il Milan vinse in rimonta contro il Siena. Una vittoria che spinse i rossoneri di Massimiliano Allegri in Champions League all'ultima giornata del campionato. L'ex centrocampista Massimo Ambrosini racconta il post partita e non solo. Ecco le sue parole a 'Cronache di Spogliatoio'. "Siena-Milan, ultima mia partita con i rossoneri, già avevo capito che non mi avrebbero rinnovato il contratto in scadenza, anche se non me l'avevano ancora confermato. Io piango nello spogliatoio a Siena perché so che era la mia ultima partita col Milan. Tutti festeggiavano perché ci eravamo qualificati in Champions League.

