Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha condiviso a Cronache di Spogliatoio i dettagli del suo addio ai rossoneri nel 2013. Nel racconto, l’ex calciatore ha ricordato un episodio in cui avrebbe dovuto trasferirsi al West Ham, ma un incontro con Allardyce al ristorante sfuggì dalle aspettative, poiché il tecnico britannico si soffermò su argomenti diversi dal calcio.

L’ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini, a Cronache di Spogliatoio, ha raccontato del suo addio ai rossoneri nel 2013. Le parole di Ambrosini: «Avevo già capito che il Milan non mi avrebbe rinnovato il contratto, anche se non me l’avevano ancora confermato. Io piango nello spogliatoio di Siena perché so che quella era la mia ultima partita. Tutti festeggiavano perché quell’anno lì arriviamo in Champions all’ultima giornata vincendo 2-1 e arriviamo in Champions. Piango da solo perché i compagni festeggiavano giustamente, non sapevano che io avevo già capito tutto. E loro giustamente festeggiavano». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ambrosini: «Dovevo andare al West Ham, ma Allardyce al ristorante mi parlò di tutto tranne che di calcio»

Leggi anche: Al West Ham stipendi dimezzati in caso di retrocessione e nessuno vuole andare a giocare lì

Leggi anche: Ambrosini racconta: “Dopo Siena-Milan piansi da solo. Andai a Londra dal West Ham, ma …”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ambrosini: "Io capisco la tensione ma così è troppo per Conte. Forse non avevano rivisto le immagini come dice Stellini ma è davvero troppo" - facebook.com facebook