Ambito C06 | stop ai trattamenti per i disabili la Cisal insorge

L'Ambito C06 di Aversa si trova di fronte a una possibile interruzione dei trattamenti destinati ai disabili, suscitando preoccupazioni tra le famiglie coinvolte. La Cisal ha espresso il suo dissenso, evidenziando le ripercussioni di questa decisione sulla tutela e il supporto ai nuclei familiari con figli disabili. La questione richiede attenzione e un approfondimento per garantire continuità e assistenza a chi ne ha bisogno.

Interi nuclei familiari con figli disabili dell'Ambito socio-sanitario C06 di Aversa rischiano di restare senza assistenza. Dopo due anni di gestione problematica, e nonostante rassicurazioni e certificazioni delle Unità di Valutazione Integrata (UVI), molti percorsi terapeutici sono stati sospesi per mancanza di fondi comunali. Alle famiglie è stata prospettata come unica soluzione il pagamento diretto di una retta mensile di 1.050 euro, pena l'esclusione dai centri di riferimento. Le conseguenze sono immediate: molti ragazzi mostrano già segni di regressione, con ansia, ossessioni, comportamenti autolesivi, disturbi alimentari e peggioramento delle patologie fisiche.

