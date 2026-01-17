Amanda Sandrelli in scena al Teatro Alfieri con La bisbetica domata
Al Teatro Alfieri di Castelnuovo prende il via la stagione teatrale 2025-26 con lo spettacolo
CASTELNUOVO Entra nel vivo la stagione teatrale all’Alfieri di Castelnuovo. Infatti, mentre questa sera, alle 21, va in scena "La Bisbetica domata" (produzione La Contrada), come terzo appuntamento della stagione di prosa 2025-26 promossa dal Comune di Castelnuovo, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, sono già disponibili i biglietti per lo spettacolo fuori programma "Lunga vita agli alberi" (regia di Arturo Brachetti) con Giovanni Storti e Stefano Mancuso, previsto per mercoledì 28 gennaio, sempre al Teatro Alfieri di Castelnuovo, in via Marconi. Riguardo a sabato, Amanda Sandrelli e Pietro Bontempo, diretti dal regista Roberto Aldorasi, daranno vita al testo di Francesco Niccolini "La Bisbetica domata", il quale ha firmato adattamento e drammaturgia del capolavoro shakespeariano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
