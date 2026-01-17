Al Teatro Alfieri di Castelnuovo prende il via la stagione teatrale 2025-26 con lo spettacolo

CASTELNUOVO Entra nel vivo la stagione teatrale all’Alfieri di Castelnuovo. Infatti, mentre questa sera, alle 21, va in scena "La Bisbetica domata" (produzione La Contrada), come terzo appuntamento della stagione di prosa 2025-26 promossa dal Comune di Castelnuovo, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, sono già disponibili i biglietti per lo spettacolo fuori programma "Lunga vita agli alberi" (regia di Arturo Brachetti) con Giovanni Storti e Stefano Mancuso, previsto per mercoledì 28 gennaio, sempre al Teatro Alfieri di Castelnuovo, in via Marconi. Riguardo a sabato, Amanda Sandrelli e Pietro Bontempo, diretti dal regista Roberto Aldorasi, daranno vita al testo di Francesco Niccolini "La Bisbetica domata", il quale ha firmato adattamento e drammaturgia del capolavoro shakespeariano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Amanda Sandrelli in scena al Teatro Alfieri con “La bisbetica domata“

Leggi anche: “La Bisbetica Domata” con Amanda Sandrelli in scena al Teatro Tosti

Leggi anche: Teatro Mercadante di Cerignola, stagione 2025/2026: in scena Amanda Sandrelli con 'La Bisbetica domata'

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

AMANDA SANDRELLI è La bisbetica domata in scena; “La Bisbetica Domata” con Amanda Sandrelli in scena al Teatro Tosti; Amanda Sandrelli in scena al Teatro Alfieri con “La bisbetica domata“; Teatro Mercadante di Cerignola, stagione 2025/2026: in scena Amanda Sandrelli con 'La Bisbetica domata'.

Amanda Sandrelli in scena al Teatro Alfieri con “La bisbetica domata“ - CASTELNUOVO Entra nel vivo la stagione teatrale all’Alfieri di Castelnuovo. lanazione.it