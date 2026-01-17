Amadeus la verità sul ritorno in Rai

Da mesi si parla del futuro di Amadeus e della possibilità di un suo ritorno in Rai. Quali sono le reali intenzioni dell'artista e quale percorso sta seguendo ora? In questo articolo analizziamo i fatti noti e le voci circolate, cercando di fare chiarezza su un tema che continua a suscitare interesse e curiosità.

Ha fatto la scelta giusta o ha sbagliato tutto? Si è pentito o sta bene dove sta? E, soprattutto, torna o non torna? Sono mesi, praticamente dal giorno dopo la fuoriuscita, che ci si chiede se Amadeus tornerà in Rai, e quando e in che vesti. Il conduttore ha lasciato il posto da numero 1 nell'emittente più seguita per sperimentare sul più appartato Nove, ma nessuno riesce a considerare definitivo questo inatteso cambio di casacca. A mettere un punto alla questione è il direttore dell'Intrattenimento della rete nazionale. La Rai ci mette un punto: "Non c'è nessun dialogo". A mettere a tacere i rumors su un possibile imminente ritorno in Rai di Amadeus ci ha pensato, William Di Liberatore.

