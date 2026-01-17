Altro studente accoltellato davanti a scuola il caso a Sora La lite e il racconto ai carabinieri | Mai visto prima

A Sora, in provincia di Frosinone, si è verificato un episodio di violenza davanti al liceo Artistico Antonio Valente, dove un giovane di 17 anni è stato accoltellato al collo durante una lite. L’episodio, ancora sotto indagine, ha suscitato preoccupazione tra studenti e familiari. Questo incidente si aggiunge a un contesto di crescente attenzione sulla sicurezza nelle scuole italiane.

Dopo il tragico caso a La Spezia, paura oggi davanti al liceo Artistico Antonio Valente di Sora, in provincia di Frosinone, dove uno studente di 17 anni è stato ferito al collo con una coltellata, dopo una breve discussione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Sora, l’aggressore ha puntato il coltello alla gola del giovane prima di colpirlo, per poi dileguarsi. « Non lo conosco e non l’avevo mai visto prima » ha dichiarato la vittima agli investigatori, descrivendo la scena degenerata in pochi istanti sotto gli occhi di altri studenti e passanti. Le indagini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini a tutto campo ascoltando testimoni oculari e acquisendo immagini dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona, fondamentali per identificare l’aggressore. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Accoltellato un altro studente a scuola: la lite e poi il gesto davanti a tutti

Leggi anche: Un altro studente accoltellato davanti a scuola

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Non ce l’ha fatta lo studente di 18 anni accoltellato questa mattina all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo, in via XX Settembre, alla Spezia. Il fatto è accaduto poco prima di mezzogiorno. L’aggressore è un altro studente della scuola, si tratta di un ragazzo mag; “Ecco lo studente che impugna il coltello prima di uccidere”: la foto choc nella chat dei compagni di classe; Morto lo studente accoltellato a La Spezia, l'aggressione in classe forse per motivi sentimentali; Chi ha colpito lo studente ucciso in classe a 19 anni: la lite in bagno per una ragazza e il coltello portato da casa.

Un altro studente accoltellato davanti a scuola - Uno studente di 17 anni è stato accoltellato da un giovane davanti al liceo artistico di Sora, in provincia di Frosinone. msn.com