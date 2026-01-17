Alta tensione Monza | scoppia il caso Izzo a poche ore dalla sfida col Frosinone

A poche ore dalla partita tra Monza e Frosinone, il caso Izzo desta attenzione. Il difensore, in scadenza di contratto, ha chiesto di non scendere in campo. La decisione del tecnico Bianco, che lo ha convocato comunque, genera incertezza sulla sua presenza in campo. Restano da chiarire le motivazioni e le implicazioni di questa situazione, che potrebbe influenzare la formazione e l’andamento della partita.

È scoppiato un caso a Monza. Armando Izzo ha chiesto di non scendere in campo questo pomeriggio nel match contro la capolista Frosinone. Una voce circolata ieri mattina, che è stata poi confermata direttamente dal tecnico Paolo Bianco in conferenza stampa: "Izzo ha chiesto di non giocare anche se non ha problemi fisici. Il giocatore sta bene, ma ha fatto questa richiesta per una questione contrattuale". Izzo è infatti legato al Monza da un contratto in scadenza a fine stagione: già in estate il difensore aveva scritto sui social di non aver ricevuto nessuna proposta a suo dire adeguata dalla dirigenza brianzola.

