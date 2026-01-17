Almanacco | Sabato 17 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’almanacco di oggi, sabato 17 gennaio, presenta eventi storici, compleanni di personaggi noti, il santo del giorno e un proverbio. È il 17º giorno del calendario gregoriano, con 348 giorni rimanenti all’anno (349 negli anni bisestili). Questa giornata offre uno sguardo sulle ricorrenze e gli avvenimenti più significativi legati a questa data, fornendo spunti di riflessione e curiosità quotidiane.

1944 - Seconda guerra mondiale: le forze alleate lanciano il primo di quattro attacchi con l'intento di sfondare la Linea Gustav diretti a Roma, uno sforzo che avrebbe richiesto alla fine quattro mesi di intensi combattimenti. 1988 - Su Canale 5 alle ore 19.05, viene trasmessa la prima puntata di Casa Vianello, con un successo tale che l'ultima puntata della sitcom sarà mandata in onda (nel 2007) dopo 16 stagioni e 337 puntate (19 anni dopo).

Sabato 17 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno - Chi è nato in questo giorno è una persona carismatica e originale, dotata di uno spirito pionieristico che la spinge a esplorare nuove strade senza timore del giudizio altrui. trevisotoday.it

Almanacco del 17 gennaio, oggi si festeggia Sant’Antonio Abate - Scopri i fatti storici, i nati illustri e le tradizioni legate a Sant'Antonio Abate. infocilento.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Sabato 17 gennaio Il Sole sorge alle 07:55 e tramonta alle 17:14. Il culmine è alle 12:34. Durata del giorno nove ore e dicianove minuti. La Luna sorge alle 16:30 con azimuth - facebook.com facebook

