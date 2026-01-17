Allo Stadio del Rugby di Cesena il Romagna riceve il Villorba

Domenica allo Stadio del Rugby di Cesena, il Romagna affronta il Villorba nell’ultimo match casalingo del girone di andata. La partita rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre di consolidare la posizione in classifica e proseguire nel campionato con determinazione. La sfida si preannuncia equilibrata e sarà seguita con attenzione dagli appassionati della disciplina.

I galletti, reduci dalla bruciante sconfitta di misura di domenica scorsa a Paese, vogliono ripartire con il piede giusto e tornare a guadagnare terreno in classifica, dopo il sorpasso proprio ad opera del Villorba, che li precede di 3 lunghezze Il Romagna domenica torna sul campo di casa per la prova con il Villorba, penultimo impegno del girone di andata. Il fischio di inizio della partita è anticipato alle ore 13.00 per lasciare spazio, alle 15, alla partita della Serie A Femminile tra Romagna e CUS Milano, per un doppio appuntamento da non perdere con cui si inaugura il 2026 allo Stadio del Rugby di Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Allo Stadio del Rugby di Cesena il Romagna incontra il Badia Leggi anche: Alcaraz riceve la benedizione allo stadio: l'incontro con il sacerdote La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Le squadre giovanili del Romagna si incontrano e crescono insieme; Al Rimini Rugby Stadium si gioca la partita Senior Romagna Cadetta vs Saviòr Cesena; Rimini. Rugby, Romagna Cadetta vs Saviòr Cesena sabato 17 gennaio; Sabato 17 gennaio, ore 14:30, al Rimini Rugby Stadium, derbissimo di rugby tra Senior Romagna Cadetta e Saviòr Cesena. Allo Stadio del Rugby di Cesena il Romagna riceve il Villorba - I galletti, reduci dalla bruciante sconfitta di misura di domenica scorsa a Paese, vogliono ripartire con il piede giusto e tornare a guadagnare terreno in classifica, dopo il sorpasso proprio ad oper ... cesenatoday.it

Festa del Romagna Rfc: celebrazione annuale al Stadio del Rugby di Cesena - Il 19 giugno, il Romagna Rfc celebra la sua fondazione con eventi sportivi e un picnic al Stadio del Rugby di Cesena. ilrestodelcarlino.it

Rimini. Rugby, Romagna Cadetta vs Saviòr Cesena sabato 17 gennaio - Rugby, Romagna Cadetta vs Saviòr Cesena sabato 17 gennaio alle 14. lapiazzarimini.it

! Un nuovo weekend di rugby ci aspetta, tra impegno, sorrisi e tanta voglia di crescere! Ore 14:00 Stadio F. Antonazzi, Via Atleti D’Italia 162 - Morlupo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.