Allevatore ucciso a colpi di pistola nelle campagne di Palermo | indaga l'Antimafia

La Dda di Palermo sta conducendo un’indagine sull’omicidio di Vito La Puma, allevatore di 73 anni, avvenuto nelle campagne di Partinico. L’episodio, ancora senza colpevoli, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nella zona e sull’eventuale coinvolgimento di organizzazioni criminali. Le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto per fare luce su un fatto che ha scosso la comunità locale.

La Dda di Palermo indaga sull’omicidio di Vito La Puma, allevatore 73enne ucciso a colpi di pistola nelle campagne di Partinico. Non si esclude la pista mafiosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Allevatore 73enne freddato a colpi di pistola nelle campagne di Palermo Leggi anche: Allevatore 73enne ucciso a colpi d’arma da fuoco nelle campagne del Palermitano Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Partinico, allevatore ucciso a colpi di pistola; Omicidio a Partinico, allevatore ucciso con due colpi di arma da fuoco; Omicidio di Vito La Puma a Borgo Parrini a Partinico vicino Palermo, allevatore ucciso a colpi di pistola; Allevatore 73enne freddato a colpi di pistola nelle campagne di Palermo. Omicidio di Vito La Puma a Borgo Parrini a Partinico vicino Palermo, allevatore ucciso a colpi di pistola - Omicidio a Partinico, trovato il cadavere di un allevatore nelle campagne al confine con Borgo Parrini. virgilio.it

Omicidio a Partinico, allevatore ucciso a colpi di pistola - Il corpo senza vita di Vito La Puma, allevatore di 73 anni originario di Borgetto, è stato trovato nelle scorse ore in una zona rurale tra le ... tp24.it

Allevatore 73enne freddato a colpi di pistola nelle campagne di Palermo - Il 73enne allevatore Vito La Puma è stato ucciso a colpi di pistola alla testa nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini ... fanpage.it

L'allevatore ucciso a colpi di pistola a #Partinico: l’ombra della mafia dietro il delitto, le indagini leggi --> https://www.teleone.it/2026/01/17/allevatore-ucciso-a-colpi-di-pistola-a-partinico-lombra-della-mafia-dietro-il-delitto-le-indagini/ - facebook.com facebook

Vito La Puma è stato ucciso con 2 colpi di pistola e sarebbero stati sparati da una sola arma da fuoco: sono i risultati dell'autopsia sul corpo dell'allevatore di Borgetto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.