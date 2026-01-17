Allevatore ucciso a colpi di pistola nelle campagne di Palermo | indaga l’Antimafia

La Dda di Palermo sta conducendo indagini sull’omicidio di Vito La Puma, un allevatore di 73 anni assassinato a colpi di pistola nelle campagne di Partinico. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire i motivi e le circostanze di questo grave fatto di cronaca.

Vito La Puma è stato ucciso con 2 colpi di pistola e sarebbero stati sparati da una sola arma da fuoco: sono i risultati dell'autopsia sul corpo dell'allevatore di Borgetto

