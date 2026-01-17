Allerta meteo in Sicilia in arrivo ciclone afro-mediterraneo | a Taormina scuole chiuse il 19 gennaio IN AGGIORNAMENTO

Un'allerta meteo è stata emessa in Sicilia, con l'arrivo di un ciclone afro-mediterraneo. A Taormina, per precauzione, le scuole e i principali luoghi pubblici rimarranno chiusi lunedì 19 gennaio. La situazione è monitorata costantemente e ulteriori aggiornamenti sono previsti nelle prossime ore. Si consiglia di seguire gli avvisi delle autorità locali per garantire la sicurezza.

Taormina: scuole e luoghi pubblici chiusi lunedì 19 gennaio per l'arrivo di un ciclone afro-mediterraneo. L'ordinanza sindacale, diffusa su Facebook, dispone lo stop per tutelare l'incolumità pubblica. L'avvicinarsi di un pericoloso ciclone afro-mediterraneo fa scattare le prime misure di sicurezza in Sicilia orientale. Di fronte a previsioni che annunciano una fase di maltempo estremo, il Comune di Taormina ha deciso di giocare d'anticipo per tutelare l'incolumità di studenti e personale scolastico. La notizia della sospensione delle lezioni per lunedì 19 gennaio 2026 è stata comunicata attraverso l'ordinanza Sindacale n.

Allerta maltempo in Sicilia: “Severi eventi” in arrivo lunedì 19 e martedì 20 gennaio - Prevista una forte ondata di maltempo in Sicilia tra il 19 e il 20 gennaio: venti di burrasca, piogge intense e mareggiate. corrieretneo.it

ISOLA TERRA NOSTRA METEO, ALLERTA DI LIVELLO GIALLO Avviso Meteo La Protezione Civile Regionale ha emesso bollettino meteo, livello di Allerta Giallo, per domani 18 gennaio 2026 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 Il Centro Operativo Comunale di Pr - facebook.com facebook

Il bollettino di criticità e allerta meteo-idro per martedì #13gennaio è VERDE per: rischio idraulico rischio idrogeologico rischio temporali Il colore VERDE indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili #protezionecivile x.com

