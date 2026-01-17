Allerta meteo in Sicilia in arrivo ciclone afro-mediterraneo | a Taormina scuole chiuse il 19 gennaio IN AGGIORNAMENTO

Da orizzontescuola.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'allerta meteo è stata emessa in Sicilia, con l'arrivo di un ciclone afro-mediterraneo. A Taormina, per precauzione, le scuole e i principali luoghi pubblici rimarranno chiusi lunedì 19 gennaio. La situazione è monitorata costantemente e ulteriori aggiornamenti sono previsti nelle prossime ore. Si consiglia di seguire gli avvisi delle autorità locali per garantire la sicurezza.

Taormina: scuole e luoghi pubblici chiusi lunedì 19 gennaio per l’arrivo di un ciclone afro-mediterraneo. L’ordinanza sindacale, diffusa su Facebook, dispone lo stop per tutelare l’incolumità pubblica. L’avvicinarsi di un pericoloso ciclone afro-mediterraneo fa scattare le prime misure di sicurezza in Sicilia orientale. Di fronte a previsioni che annunciano una fase di maltempo estremo, il Comune di Taormina ha deciso di giocare d’anticipo per tutelare l’incolumità di studenti e personale scolastico. La notizia della sospensione delle lezioni per lunedì 19 gennaio 2026 è stata comunicata attraverso l’ordinanza Sindacale n. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Allerta meteo scuole chiuse giovedì 8 gennaio: lezioni sospese in alcuni comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Leggi anche: Allerta meteo martedì 25 novembre, scuole chiuse in diversi comuni della Campania. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Allerta meteo in Sicilia: in arrivo maltempo, freddo e venti di burrasca. Le previsioni dell'8 gennaio; Maltempo in arrivo in Sicilia, la Protezione civile allerta le strutture operative; Allerta Meteo Protezione Civile: persistono venti molto forti al Sud e sulla Sicilia; Oggi si chiude ufficialmente l'ondata di freddo, tempo stabile sull'Italia su gran parte dell'Italia - Tempo più stabile sull'Italia.

Allerta Meteo, allarme per il Mega-Ciclone in arrivo: Calabria e Sicilia sotto assedio del maltempo. Tutto su scuole chiuse e zone più colpite - Nel cuore di questo inverno estremo che sta sferzando l’Europa, il Mediterraneo centrale si appresta a diventare il palcoscenico di un evento meteorologico di proporzioni storiche. strettoweb.com

allerta meteo sicilia arrivoAllerta Meteo, pesantissimo avviso di maltempo estremo dell’Aeronautica Militare per Calabria e Sicilia: i dettagli - Cresce in Calabria e Sicilia la preoccupazione per il forte maltempo delle prossime ore e dei prossimi giorni. strettoweb.com

allerta meteo sicilia arrivoAllerta maltempo in Sicilia: “Severi eventi” in arrivo lunedì 19 e martedì 20 gennaio - Prevista una forte ondata di maltempo in Sicilia tra il 19 e il 20 gennaio: venti di burrasca, piogge intense e mareggiate. corrieretneo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.