allegri vittoria di como snodo importante il milan merita rispetto

Massimiliano Allegri commenta l’importanza della vittoria del Como come un punto di svolta, sottolineando che il Milan merita rispetto. In vista di Milan-Lecce, l’allenatore annuncia che Pavlovic difficilmente sarà impiegato, mentre Gimenez è già fuori causa. Le parole di Allegri sono accompagnate da un tono rispettoso e riflessivo, in un contesto di attenzione alle prossime sfide e alle dinamiche della squadra.

"Pavlovic difficilmente sarà della gara, Gimenez è out" MILANO - Massimiliano Allegri comincia la vigilia di Milan-Lecce, con parole affettuose nei confronti di chi non c'è più e di che ne piange la scomparsa. "Il primo pensiero va alla famiglia Commisso - dice il tecnico rossonero riferendosi alla morte del presidente viola, Rocco Commisso -. Il calcio ha perso un uomo di sport che ha fatto tanto e bene alla Fiorentina. Porgo le mie più sincere condoglianze". Poi il focus si sposta sul campo e su una sfida che, per il Milan, pesa nella corsa Champions. "Il Lecce viene da due ottime prestazioni, soprattutto contro l'Inter. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

