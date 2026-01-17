In vista della sfida tra Milan e Lecce, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato la partita in conferenza stampa. Ha affermato di essere pronto e di aver individuato alcune variabili importanti, anche se non ha specificato quali. La partita si avvicina e il tecnico si prepara a guidare la squadra, mantenendo un atteggiamento concentrato e sobrio.

"Ho detto che ci sono, ma non so quali. Oggi vedo la squadra". Queste le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Lecce su se ci sarà qualche cambio rispetto alla squadra titolare vista in Como-Milan 1-3. "Vediamo chi ha recuperato, Rafa Leao come sta. È stato decisivo, ma appena si toglie il fastidio può e deve fare molto meglio". Allegri continua con la sua analisi: "Fullkrug è entrato bene. Devo capire oggi chi è nelle condizioni migliori. Ci sarà da spingere, da correre. I cambi saranno importanti, lo sono stati a Como e nelle ultime. Non perché l'indovino io, ma perché si mettono a disposizione". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri verso Milan-Lecce: “Ho detto che ci sono, ma non so quali. Oggi …”

